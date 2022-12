Noivo beija convidado em festa de casamento, apanha da noiva e culpa bebida

Um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 22, ao registrar cenas de um casamento no Equador que aconteceu nesta quarta-feira, 21. Na ocasião, em que o noivo é beijado por um dos convidados na frente da noiva, que bate no cônjuge logo em seguida.

Na cena que viralizou, o noivo está em sua festa de casamento de olhos fechados, com a camisa um pouco aberta e com um copo de bebida erguido. Até que ele recebe um grande beijo de um convidados que se aproxima, seus olhos continuam fechados.

Devido a repercussão do caso, o recém-casado pronunciou-se sobre a confusão em seu perfil no Instagram: “Ainda não assimilei o que aconteceu, ainda não acredito, mas ajudou-me a entender como se sentem as pessoas da comunidade LGBTQI”.

O jovem fala ainda sobre as críticas e ofensas que recebeu devido à repercussão do vídeo. Ele afirma que sofreu um “assédio da sociedade, que aponta como se tivesse cometido um homicídio ou algum ato aberrante”.

O noivo esclarece ainda que não é gay: “O que aconteceu aconteceu num momento em que eu não me deparei com meus cinco sentidos por causa da grande injusta do álcool, quem me conhece sabe que eu não bebo”.

“É preciso uma grande força mental para não optar pelo suicídio (eu pensei nisso várias vezes)”, finaliza agradecendo e mencionado sua mãe na foto por te-lo ajudado neste momento de “fraqueza”.

GRAVE: Rapaz beija o noivo na frente da noiva durante casamento. pic.twitter.com/b5YKcY5Gw5 — Central Reality (@centralreality) December 22, 2022

Publicação do noivo sobre vídeo viral no casamento (Foto: Reprodução /Instagram)



Repercussão entre brasileiros

Nos comentários, vários brasileiros interagiram com a publicação criticando a postura do jovem. “Problema foi sua falta de respeito por ter correspondido o beijo e na frente da sua esposa! Imagina como você não é na ausência dela?”, repercute internauta.

“Mas quem era o cara? Por que você fez um sinal pra ele antes? Por que ele se sentiu no direito de te beijar no dia do casamento? Desculpa, eu tô com muitas dúvidas”, questiona brasileira.

Além das brincadeiras, muitas pessoas questionam se o vídeo viral teria sido uma cena ensaiada: "Tudo parece mais uma encenação para ter engajamento". "Tô achando que foi estratégia de marketing, muito estranho essa história", aparecem entre os comentários.

