Atentado suicida em Cabul deixa seis mortos

Ao menos seis civis morreram nesta segunda-feira (27) em um atentado suicida perto do ministério das Relações Exteriores em Cabul, capital do Afeganistão.

O criminoso foi alvo das forças afegãs, mas os explosivos que transportava "foram detonados e mataram seis civis. Outras ficaram feridas", tuitou o porta-voz do ministério do Interior, Abdul Nafy Takor.

A explosão aconteceu diante de um centro empresarial, perto da sede do ministério das Relações Exteriores.

A ONG italiana Emergency, que administra um hospital em Cabul, afirmou que recebeu dois corpos e 12 feridos, incluindo uma criança.

A explosão desta segunda-feira é o segundo atentado perto do ministério das Relações Exteriores em Cabul em menos de três meses, e o primeiro desde o início do mês sagrado do Ramadã, na quinta-feira, no Afeganistão.

