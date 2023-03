Homens viram modelos de lingerie feminina após proibição na China

Para poder expor produtos de lingerie feminina, os comerciantes chineses vêm criando um novo parâmetro: agora, são os homens que modelam os itens de vestuário íntimo.

A inovação é resultado da forte regulação do governo da China sobre a exposição do corpo das mulheres e a proibição de vestimentas decotadas e reveladoras demais.

Em plataformas como o Douyin, de compartilhamento de vídeos, uma das mais populares no país asiático, homens se vestem com itens de lingerie feminina e realizam transmissões ao vivo, tornando-se os novos manequins das lojas online. As informações são da CNN.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Qualquer imagem de mulheres revelando o corpo de uma forma que seja vista como inapropriada é proibida na China.

Portanto, os homens agora precisam assumir os postos deixados para que os comerciantes possam vender os produtos sem descumprir as regras estabelecidas.

China: homens viram "manequins" de lingerie com regras contra nudez e exposição

Os empreendedores, porém, explicaram que a substituição não teve o propósito de "ridicularizar" as medidas, mas sim de agir com cuidado, mantendo as vendas mas seguindo os regulamentos.

“Esta não é uma tentativa de sarcasmo. Todos estão levando muito a sério o cumprimento das regras”, disse um homem, que possui um comércio on-line.

Outras formas de "driblar" a censura elaboradas pelos chineses foram feitas ainda pelas mulheres, ao vestir as peças de lingerie por cima de outras roupas, como blusas ou vestidos.

Empresas chinesas, porém, não são as únicas que passam por processos de adaptação às restrições de nudez e questões sensíveis. Plataformas como o Instagram e o Facebook, ambos de propriedade da Meta, têm regulamentos confusos que podem parecer até mesmo arbitrários.

No geral, todas as plataformas que funcionam em diferentes países precisam adaptar os termos de funcionamento e regulamentos às leis que já existem e as que passarem a existir.

Sobre o assunto Holanda restringe acesso da China à tecnologia de chips

China sinaliza que retomará compras 'oportunamente'

Presidente da Micronésia acusa China de corrupção e ataque à sua soberania

Na China, presidente Xi Jinping ganha terceiro mandato consecutivo de cinco anos

China: novos empréstimos na China caem a 1,81 trilhão de yuans em fevereiro

Tags