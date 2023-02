Urso torna-se nova celebridade da internet após tirar mais de 400 "selfies"

Um urso que mora em um parque de montanha na cidade de Boulder, no Colorado (EUA), tornou-se a mais nova celebridade na internet. O animal descobriu as câmeras instaladas no local para monitorar a vida dos animais e aproveitou para fazer mais de 400 “selfies” dele próprio. As informações são do Uol.

As câmeras ativadas por sensores de movimentos são comuns em reservas ambientais da região onde o novo influencer vive. As fotos da vida selvagem feitas por ela ajudam a acompanhar a rotina dos animais para fins de pesquisa e conservação.

A conta do Twitter da Boulder Open Space and Mountain Parks, organização da área selvagem da cidade, publicou algumas imagens encontradas em seus arquivos. "Recentemente, um urso descobriu uma câmera de vida selvagem que usamos para monitorar a vida selvagem no espaço aberto de Boulder. Das 580 fotos capturadas, cerca de 400 foram selfies de ursos", escreveu.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies. Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c — Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023

As fotos de animais focando na câmera são comuns, mas as desse urso parece não ter paralelo no mundo. Pelo menos até agora, nenhum outro influencer animal tentou tirar o posto do urso norte-americano. As câmeras são ativadas quando algum animal passa na frente delas. Quando isso acontece, os equipamentos tiram uma foto estática.

Elas podem gravar vídeos de 10 a 30 segundos. Durante a noite, os equipamentos utilizam luz infravermelha, para criar imagens que minimizam os distúrbios noturnos. Foi durante a noite que a nova celebridade da internet aproveitou para tirar as fotos que o tornaram famoso.

As câmeras são instaladas em caminhos onde é provável que animais ariscos como castores ou ursos negros passem. Elas também são instaladas em áreas onde há sinais de atividade, como pegadas na neve ou trilhas de caça cruzando as cercas.

