"De volta para o futuro": voo da Coreia do Sul para EUA permite comemorar o fim de 2022 duas vezes

Aos que buscam aumentar as chances de um próspero 2023, o voo "UA858", da companhia aérea United Airlines, duplicará a experiência da virada do ano. A aeronave partiu da capital sulcoreana Seul, para São Francisco, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, neste sábado, 31, possibilitando que os passageiros comemorem o Ano Novo mais de uma vez.



O perfil (@AreroportoD) explicou, em publicação, que a “viagem no tempo” acontece por conta da "Linha Internacional de Data no Oceano Pacífico" — uma linha imaginária na superfície terrestre que implica uma mudança de data obrigatória ao cruzá-la. "Ao sair da 'zona horária' da Ásia seguindo para a América a aeronave entra em uma zona de menos 23 horas em relação a zona anterior, que vai 'aumentando' conforme a aeronave mantém seu curso."



A “viagem no tempo” é causada por conta da Linha Internacional de Data no Oceano Pacífico. Ao sair da "zona horária" da Ásia seguindo para a América a aeronave entra em uma zona de -23 horas em relação a zona anterior, que vai "aumentando" conforme a aeronave mantém seu curso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 31, 2022

No site Flightradar24, onde é possível acompanhar todos os tráfegos aéreos mundiais, mostra que o avião decolou, partindo da Coreia do Sul, pouco depois da meia-noite do dia 1º de janeiro de 2023, e pousará somente às 16h55min do dia 31 de dezembro de 2022, no Aeroporto Internacional de São Francisco (SFO).

O serviço de monitoramento aéreo brincou com a situação no Twitter. "Isto é muito legal! O voo #UA858 decolou em 2023, mas aterrissará em 2022. #DeVoltaParaOFuturo", disse a postagem.



This is so cool!



Flight #UA858 took off in 2023 but will land back in 2022.https://t.co/7QFa4kNfU9#BackToTheFuture pic.twitter.com/X2JyrrVR7T — Flightradar24 (@flightradar24) December 31, 2022

Sobre o assunto Fortaleza recolhe 3 toneladas de material reciclável na primeira noite de shows do Réveillon 2023

Metrô de São Paulo terá operação especial no réveillon

Rio está pronto para o réveillon, diz prefeito

Tags