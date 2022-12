Rio está pronto para o réveillon, diz prefeito

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse hoje (30) que a cidade está pronta para receber moradores e turistas para a festa da virada, principalmente no tradicional réveillon da Praia de Copacabana, onde são esperados dois milhões de pessoas.

“A cidade está pronta. Copacabana é o centro dessa festa. Esse é o primeiro réveillon de verdade depois da pandemia. Temos que celebrar com muita intensidade. Vai ser uma festa linda, imperdível, o réveillon mais épico de todos”, disse, ao visitar o Palco Copacabana, na orla da praia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

Segundo o prefeito, Pelé será homenageado na festa da virada em Copacabana. Edson Arantes do Nascimento, que ficou mundialmente conhecido como Pelé, morreu ontem (29), aos 82 anos , no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por falência múltipla de órgãos em decorrência de um câncer de cólon.

Mais cedo, representantes da prefeitura fizeram a vistoria das dez balsas do réveillon de Copacabana.

A partir das 18h desta sexta-feira (30), haverá proibição de estacionamento em diversas ruas de Copacabana e nos bairros vizinhos de Ipanema e Botafogo. Cerca de três mil vagas serão suprimidas. Os acessos ao bairro serão bloqueados a partir das 19h30 de sábado (31), exceto para ônibus e táxi. A partir das 22h, a interdição será total no bairro, onde só será possível chegar de metrô ou a pé.

A recomendação da prefeitura é que as pessoas se dirijam ao bairro por meio de transporte público, principalmente de metrô.

Dois palcos

Após dois anos de pandemia de covid-19, o réveillon na Praia de Copacabana terá dois palcos e 20 torres de som, além da tradicional queima de fogos com duração de 12 minutos. A festa da virada terá transmissão dos shows e da queima de fogos.

No Palco Copacabana, as atrações serão os cantores Zeca Pagodinho, Iza e Alexandre Pires, além da bateria da Grande Rio.

Já no Palco Carioca, Martnália, Preta Gil, as bandas Gilsons e Bala Desejo, e a bateria da Beija-Flor vão comandar a festa. Também haverá shows e queima de fogos nos bairros do Flamengo, Madureira, Penha, Ilha do Governador, Ramos, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Paquetá.

Pela manhã, representantes da Riotur, Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros e da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE) fizeram a vistoria das dez balsas com os fogos de artifício para a festa deste sábado. As embarcações seguem amanhã, pela manhã, para Copacabana.

Tags