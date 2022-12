Galinha adotada por menina de 10 anos costuma assistir TV e sentir ciúmes da tutora

Galinha vive com a família há dois anos e além de ter regalias com a família, sente ciúmes de sua tutora e amiga. Entenda a história:

Uma dupla improvável chamou atenção em São José do Rio Preto, em São Paulo. Laís Souza e Silva, de 10 anos, e sua galinha de estimação, Filipa, são amigas inseparáveis há dois anos, desde que o animal chegou à residência da família e viralizaram por realizarem atividades do dia a dia sempre juntas.

Assim como um pet "comum", a galinha vive dentro de casa e tem uma alimentação regulada entre ração e milho especial. Laís até mesmo leva Filipa para passear ocasionalmente, as duas até assistem TV juntas.

A chegada de Filipa se deu no Dia das Crianças de 2020 após a menina e os pais passarem em frente a uma loja de animais e perceberem que estavam doando pintinhos no local. Assim que viu aquela situação, Laís soube o que queria de presente naquele dia.

A menina tem Filipa como sua melhor amiga, o que faz com que a galinha tenha regalias dentro de casa. Entre os mimos, Filipa tem direito a um banho especial com certa frequência e seu próprio travesseiro.

Em entrevista ao G1, a avó da criança relatou que a amizade com a galinha é tão importante para a neta que ela não sente mais necessidade de brincar com seus brinquedos, somente com a galinha.

Embora a maioria das vezes a galinha seja dócil, ela também tem seus dias hostis - especialmente quando está perto de botar ovos.

E além disso, Filipa também se estressa por conta de ciúmes da sua tutora com a cachorrinha da família, Lola.

