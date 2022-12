Confira as publicações mais curtidas no Instagram do O POVO em 2022

O POVO listou as dez postagens mais curtidas de 2022 no perfil do Instagram. Confira listagem completa:

Marcado por Eleições, Copa do Mundo, guerra, tensão nuclear, crise migratória, inflação, pandemia e inúmeros outros acontecimentos importantes em todo o mundo, o ano de 2022 está acabando.

Ufa! De fato foi um ano extremamente agitado e na retrospectiva de 2022, O POVO trouxe uma lista com as 10 publicações mais curtidas por nossos seguidores no Instagram, com base em dados coletados até as 18 horas do dia 9 de dezembro.

No Instagram, política foi um dos assuntos mais curtidos e comentados por vocês, nossos queridos seguidores. Confira o top 10:

Retrospectiva das notícias mais curtidas no Instagram do O POVO em 2022

10. Menino de 12 anos que estava desaparecido é encontrado morto, em Fortaleza

Entre as mais curtidas ao longo de 2022 no perfil do O POVO está a tragédia envolvendo um menino de 12 anos que havia desaparecido em Fortaleza. O fato foi publicado no dia 17 de novembro e comoveu muitos cearenses.

O corpo de Cleidson Lima, de 12 anos, que desapareceu enquanto brincava de bicicleta na rua de casa, foi encontrado dentro de um canal.

O garoto ficou três dias desaparecido e uma corrente de solidariedade surgiu espontaneamente entre os cearenses que se mobilizaram nas redes sociais para ajudar nas buscas. Além de 115.547 curtidas, a publicação soma mais de 17.330 comentários de lamento e pesar pela morte de Cleidson.

Confira a publicação:





9. Ceará desobriga uso de máscaras em locais fechados

Após o terceiro ano seguido de pandemia de Covid-19, a governadora do Ceará, Izolda Cela, anunciou no dia 14 de abril a desobrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados no Ceará. A publicação gerou uma grande comoção no Ceará e registrou a marca de 115.972 curtidas no Instagram. Veja:





8. Marido junta R$ 20 mil em garrafão d'água e realiza sonho da esposa de colocar silicone

Com um tom mais romântico, uma notícia publicada em 23 de fevereiro foi uma das queridinhas de 2022, com relação ao número de curtidas. A publicação conta a história de Sidney Nardes, de 47 anos, que utilizou um garrafão de água para realizar o sonho da esposa Amanda Araújo, de 47 anos.

Munido de afeto e determinação, ele conseguiu guardar, com ajuda da esposa, o equivalente a R$ 20 mil em moedas e notas em um garrafão de água de 20 litros e assim o casal conseguiu arcar com os custos da cirurgia para implante de silicone, desejo antigo de Amanda.

O post acumula 116.401 curtidas. Veja detalhes dessa história:

7. Macaco vai a funeral de homem que costumava alimentá-lo, acaricia amigo e vídeo emociona

A postagem que ocupa o 6° lugar no ranking das publicações mais curtidas do Instagram do O POVO fala sobre afeto, companheirismo e luto e retrata um caso ocorrido na Índia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um macaco é visto indo ao funeral de um homem que costumava alimentá-lo e cuidar dele. O animal acaricia o rosto do homem e parece lamentar a morte do amigo.

O registrou emocionou inúmeros usuários e atingiu a marca de 782 mil visualizações e pouco mais de 129 mil curtidas. Você também se comoveu com essa história? Confira detalhes:

6. Irmãs gêmeas se casam com irmãos gêmeos e têm filhos idênticos

Um fato curioso que encantou inúmeros seguidores conta a história engraçada de duas irmãs gêmeas idênticas que se casaram com dois irmãos gêmeos, também idênticos.

Pouco tempo depois, as irmãs engravidaram e tiveram bebês idênticos. A coincidência aconteceu em Virginia, nos Estados Unidos. O post, com os primos que mais parecem irmãos gêmeos, recebeu 130.165 curtidas e ficou na quinta posição do nosso ranking. Quem lembra dessa história? Confira:

5. Bebê de 2 meses falando "bom dia" viraliza nas redes sociais



Com 781 mil visualizações, 135 mil likes e mais de 3. 300 comentários, o vídeo de uma recém-nascida viralizou nas redes sociais abre o top 5 das postagens mais curtidas no Instagram no O POVO em 2022.

Na gravação, a bebê parece falar "bom dia" em resposta a estímulos de conversação de uma de suas mães. A carga enorme de fofura encantou milhares de seguidores, confira o vídeo completo e veja a recém-nascida "falando":

4. João Gomes presenteia melhor amigo com carro de R$ 297 mil no aniversário

A notícia que o cantor João Gomes surpreendeu o sanfoneiro e melhor amigo, Jeovanny, com um veículo no valor de R$ 297 mil viralizou nas redes em meio a milhares de comentários com seguidores expressando o desejo de ter um "amigo assim".

A postagem foi feita no dia 28 de janeiro e chegou perto de entrar no top três das publicações com maior número de curtidas este ano. Foram 136.594 curtidas e quase 5 mil comentários. Mas afinal, quem é que não iria querer receber um presente desse não é mesmo? Confira a publicação:





3. Bombeiro que desapareceu após salvar turista no mar de Jericoacoara sobrevive depois de nadar 21 km

Dando início ao top 3 de postagens mais curtidas do ano, a terceira publicação que mais comoveu nossos seguidores foi a história heroica do bombeiro militar cearenses que conseguiu salvar um turista vítima de afogamento na praia de Jericoacoara, ponto turístico do Ceará.

No caso, Jairo, sargento do Corpo de Bombeiros do Ceará, de 36 anos, desapareceu no mar depois de resgatar um turista francês. Ele teve problemas na moto aquática que usou na operação e se lançou ao mar para evitar que fosse arrastado cada vez mais para longe da costa.



Após ficar desaparecido por mais de 24 horas, ele conseguiu retornar à praia depois de nadar 21 km. A notícia comoveu milhares de pessoas e rendeu ao bombeiro, além de uma visibilidade nacional do ato heroico, uma condecoração por honra e bravura.

A postagem foi feita no dia 6 de dezembro e já soma 140.336 curtidas e 6.329 comentários. Você faz parte desses seguidores que se impressionaram com essa história que parece até roteiro de filme? Confira a postagem abaixo:

2. Menino de 9 anos trabalha de manicure para ajudar tratamento do irmão com câncer



No top 2 das postagens mais curtidas por vocês no perfil do O POVO está a história do Gabriel Aarón, de 9 anos, que passou a trabalhar como manicure para ajudar seus pais a pagarem o tratamento contra o câncer de seu irmão de 4 anos, Bryan.

O garoto trabalha como manicure e o valor arrecadado no serviço é destinado exclusivamente aos procedimentos médicos de seu irmão. Apesar da problemática envolvendo o trabalho infantil, a postagem teve mais de 189 mil curtidas e mais de 8 mil comentários.

Milhares de internautas se comoveram com a história e a iniciativa do menino. Ainda assim, entre as manifestações de apoio, houveram ainda declarações homofóbicas e preconceituosas. Veja a publicação?

1. Camilo Santana é eleito senador no Ceará

Com mais de 205 mil curtidas e 15.786 comentários, o post sobre a eleição do político cearense Camilo Santana ao senado foi oficialmente a postagem mais curtida no perfil do Instagram do O POVO em 2022.

O petista obteve 69,80% dos votos e foi eleito com recorde de aprovação entre os eleitores do Ceará. Camilo foi escolhido como senador já no primeiro turno das eleições de 2022, com amplo favoritismo. Confira a postagem mais curtida do Instagram do O POVO em 2022:





