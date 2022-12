Fases da lua em dezembro de 2022: confira calendário

O mês de dezembro reserva quatro transições lunares e última chuva de meteoros do ano. Confira o calendário das fases da lua do último mês de 2022

O mês de dezembro reserva quatro transições lunares. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a primeira ocorre no dia 8 e a última no dia 29.

Além disso, o último mês de 2022, reserva a chuva de meteoros Geminídeas. Abaixo confira calendário com todas as fases da lua de Dezembro.

Lua: Calendário das fases lunares de Dezembro de 2022

08/12 a 15/12 – Lua Cheia

16/12 a 22/12 – Lua Minguante

23/12 a 28/12 – Lua Nova

29/12 – Lua Nova

Chuva de Meteoros Geminídeas: quando ocorre e como ver

A chuva de meteoros Geminídeas 2022 está prevista para ocorrer nos dias 13 e 14 dezembro. Segundo a American Meteor Society (AMS), o fenômeno, considerado o mais forte do ano, é composta por partes do asteroide 3200 Phaethon.

Com média de 120 meteoros por hora, o fenômeno luminoso poderá ser visto na direção da constelação Gemini, a partir da meia-noite (horário de Brasília), principalmente no hemisfério norte.

Para observar o fenômeno, não é necessário nenhum instrumento especial, sendo possível ver a olho nu. O uso de binóculos ou telescópio, contudo, pode melhorar a visão.

