Em caso raro, casal que tentava ter um quarto filho descobre que terá quadrigêmeos

Gabriela e Patrick estão casados há quatro anos e em 2021 os dois decidiram que tentariam ter um quarto e último filho. O fato inusitado porém, veio em uma consulta de rotina de Gabriela, que, para surpresa de todos, estava grávida não de um, mas de quatro filhos.

Ambos já possuíam crianças de casamentos anteriores e juntos tiveram um outro bebê, Sammy, de dois anos, totalizando três filhos. O casal planejava ter mais uma criança para completar a família e fechar a fábrica.

“Nós pensamos que teríamos quatro filhos e isso seria ótimo”, disse Gabriela. A meta, porém, foi praticamente dobrada com a chegada dos quadrigêmeos. Agora o casal americano possui sete filhos

Casal tenta ter um quarto filho e acaba se tornado pais de quadrigêmeos nos Estados Unidos

A mãe afirmou ao jornal estadunidense Houston Chronicle que se lembra do momento em que descobriu sobre os quadrigêmeos.

O médico começou a contar… um… dois… três… quatro.

“O que ele está contando?", perguntou Gabriela ao auxiliar. Momentos depois, vários médicos começaram a entrar na sala e perguntaram se o casal sabia que teriam mais de um bebê. Tudo aconteceu no dia 21 de janeiro e, conforme relatou o casal, a sensação foi de choque.

Confira uma fotos dos bebês:

Os quadrigêmeos: Adam, Bennett, Coby e Dane. (Foto: Reprodução/Facebook)



Depois de descobrir gravidez de quadrigêmeos, casal de americanos pede ajuda na internet

Depois de 34 semanas de gestação, Gabriela deu à luz aos bebês. Todos nasceram saudáveis no dia 22 de junho. O caso, porém, começou a viralizar nas redes sociais depois que a família precisou fazer uma campanha de doações para arcar com as novas despesas.

São tantas crianças que nem cabemos no carro. "Não podemos viajar como uma família, porque nós, simplesmente, não cabemos dentro de nosso veículo”, disse a mãe.



A avó de Gabriela, Barbara Garaygordobil, ajudou a planejar uma campanha de financiamento coletivo para comprar uma van. A ação arrecadou mais de 21 mil dólares e o casal conseguiu comprar o veículo.

Apesar do desafio, Barbara diz que sua neta está fazendo um trabalho fantástico para criar todos os filhos.

“Ainda estamos aprendendo, mas é extraordinário, é incrível”, disse Gabriela. “Eu olho para eles e digo 'uau, tem realmente quatro deles’, são todos meninos e isso é legal e complicado ao mesmo tempo”.



