Aos 100 anos, médico mais velho do mundo não pensa em se aposentar

Com mais de um século de idade, o americano Howard Tucker nem pensa em parar de atuar como médico. Howard nasceu em 10 de julho de 1922, em Cleveland, Ohio. Ele foi reconhecido como o médico mais velho em atividade pelo Guinness World Records em fevereiro de 2021. Com uma carreira de 75 anos, ele continua a atender pacientes e ensina outros médicos residentes.

Em entrevista ao Guinness, o médico explica que não considera se aposentar. “Eu acredito que a aposentadoria é inimiga da longevidade. Mesmo na minha juventude, eu nunca pensei em me aposentar”, comenta. Para ele, pensar nos casos, ajudar pacientes, além de ensinar gerações de neurologistas é sua motivação.

Segundo Howard, a decisão de se inscrever para o recorde veio após ler o obituário de um barbeiro que foi mencionado como um dos profissionais mais velhos do mundo. Ao ver que tinham idades próximas, o médico percebeu que também poderia ser um recordista. Ele teve a ajuda de seu neto para fazer o pedido oficial ao Guinness World Records.

Saúde

Em entrevista, Howard detalhou que aproveita seu tempo fora do consultório com sua esposa, seus quatro filhos e seus dez netos. Sua esposa, Sue, agora com 89 anos, também continua trabalhando como psicanalista.

Para Howard, o segredo de sua longevidade está atrelado a um bom cuidado à saúde e ao respeito. Ele também cita a família como a principal fonte de sua felicidade, mas acredita que seu trabalho lhe traz realização e senso de propósito.

Desafio

Durante o pico da pandemia, mesmo sendo parte do grupo de risco da Covid-19, Howard Tucker continuou a atuar como médico. "Obviamente, tomei as precauções necessárias para me manter seguro e me proteger, mas ainda assim fui trabalhar como qualquer outro dia", contou.

Após seu 100º aniversário, ele chegou a ser diagnosticado com coronavírus. Mesmo a doença não foi suficiente para para o profissional, que continuou a ensinar seus residentes via Zoom.



