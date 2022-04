Loteria: homem ganha US$ 1 milhão após erro na impressão de bilhete; entenda

O norte-americano acredita que foi esse erro que fez com ele ganhasse o prêmio milionário. Josh Buster ganhou a aposta com números aleatórios escolhidos pelo sistema

O norte-americano Josh Buster, de 40 anos, ganhou o prêmio de RS$ 1 milhão – equivalentes a R$ 4,8 milhões – na loteria após um funcionário de uma loja de conveniência imprimir os bilhetes de sua aposta de forma errada.

O homem, da cidade de West Burlington, pediu cinco jogos com números aleatórios, escolhidos pelo sistema, no entanto, o atendente fez apenas um jogo e depois imprimiu outro bilhete com mais quatro jogadas separadas.

Para Buster, foi esse erro que fez com ele ganhasse o prêmio do sorteio da Mega Millions feito em 15 de abril. “Sinto que isso mudou os números que eu teria obtido se ele os tivesse colocado todos em uma jogada em vez de cometer esse erro”, disse o sortudo em um comunicado à imprensa da Loteria de Iowa.

O americano ainda alegou não se considerar um homem de sorte. “Eu normalmente não tenho sorte, então pensei que era um engano e que encontrariam um erro. Então eu pesquisei os números da loteria para ter certeza de que tinha os corretos, e eu tinha! E desde então pelo resto do dia, estou apenas esperando para acordar de um sonho", disse.

