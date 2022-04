Sorteio extra da Mega-Sena pode pagar R$ 36 milhões nesta terça (26)

O primeiro sorteio da Mega-Semana da Fortuna, que oferece chance extra ao apostador da Mega Sena, pode pagar R$ 36 milhões nesta terça-feira, 26. O sorteio do concurso 2.475 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal Caixa no YouTube.

De acordo com a Caixa, neste ano, a Mega-Sena contará com nove Mega-Semanas, que oferecem uma chance extra ao apostador, com três sorteios. Os sorteios da Mega-Semana da Fortuna serão realizados na terça-feira (26/04), quinta-feira (28/04) e sábado (30/04).



Projeções feitas pelo banco mostram que caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique os R$36 milhões na poupança, receberá R$ 210,2 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir empreender no setor de gastronomia, o valor é suficiente para montar 180 restaurantes com um custo de R$ 200 mil cada.

Já a Timemania está acumulada e pode pagar o prêmio de R$ 13 milhões para quem acertar os sete números da faixa principal. O sorteio do concurso 1.777 será realizado a partir das 20h desta terça-feira (26/04).

As apostas para a Mega-Sena e Timemania podem ser feitas até as 19h dos dias dos sorteios nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa, exclusivo para a Mega-Sena.

