AIE alerta para crises de energia e climática no mundo e humanitária na Ucrânia

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, afirmou nesta quarta-feira que o mundo vive três crises distintas ao mesmo tempo: a crise humanitária na Ucrânia, uma crise de energia global e uma crise climática. Durante evento da entidade, ele comentou o trabalho da AIE para ajudar a apoiar o quadro no setor de energia.

A autoridade apontou que "temos vistos preços muito elevados de petróleo, gás natural e eletricidade na Europa, mas também em outras partes do mundo".

Em relação ao petróleo, ele lembrou o esforço dos membros da AIE para liberar em duas ocasiões estoques estratégicos a fim de conter os preços.

Birol participou do evento de lançamento de um relatório da AIE sobre o trabalho da Bélgica no setor.

Ele elogiou as melhoras do país em energia limpa, mas a entidade notou que a Bélgica precisa avançar nessa frente para cumprir as metas "ambiciosas" da União Europeia até 2050.

