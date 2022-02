Homem é internado na Indonésia após introduzir linha de nylon de 2 metros no pênis

Um homem de 37 anos precisou ser internado após inserir 2 metros de uma linha de nylon no próprio pênis. O caso foi atendido no Hospital-Geral Acadêmico Dr. Soetomo, em Surabaya, na Indonésia, e publicado pela revista científica Radiology Case Reports. O homem era virgem e teria realizado a ação para obter prazer sexual durante a masturbação.

O indonésio chegou ao hospital alegando sentir fortes dores no abdômen. Diagnosticado com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), ele explicou que enfiou o fio pela uretra quando seu pênis estava ereto enquanto assistia pornografia.

O artigo expõe que o diagnóstico da situação foi difícil por causa do constrangimento da situação e o histórico de dificuldade de fala do paciente.

Após introduzir a linha no órgão, o homem alegou que passou a sentir dificuldades para urinar e, quando conseguia, percebia a presença de sangue.

“Existem várias razões por trás da inserção desse corpo estranho, como problemas psiquiátricos, abuso de drogas, má conduta e satisfação sexual. Na maioria das vezes, o motivo foi devido à manipulação autoerótica”, aponta o artigo publicado na revista Radiology Case Reports.

O procedimento de cistoscopia foi realizado para a retirada da linha do pênis do paciente. Apenas com anestesia local, o fio de nylon foi removido com a ajuda de uma pinça. O homem teve alta dois dias depois sem maiores problemas.

