Retrospectiva Tinder 2021: "vacinação" foi um dos assuntos mais falados

Entre os brasileiros, a política se tornou assunto frequente durante o ano, principalmente nas biografias pessoais; causas sociais também foram as mais comuns encontradas nas autodescrições do Tinder; veja mais

O aplicativo de relacionamentos Tinder divulgou sua retrospectiva de termos mais usados pelos usuários da plataforma em 2021. Entre os brasileiros, a política se tornou assunto frequente durante o ano, principalmente nas biografias pessoais. A hashtag #EleNão, comumente associada à rejeição do presidente Jair Bolsonaro, foi um dos termos mais encontrados nos perfis diversos da rede social.

A CPI da Pandemia e a vacinação contra a Covid-19 foram dois eventos definidores dos temas do Tinder neste ano. O avanço na imunização no País fez com que os termos “vacinado” e “vacinada” apresentasse uma guinada, subindo seis vezes; apenas em agosto, a palavra “imunizado” apresentou crescimento de 300%. “CPI” teve um pico de citações em maio, quando as reuniões do Senado estavam acontecendo.

Causas sociais são comuns nas autodescrições dos perfis do Tinder, e se mantiveram em alta em 2021. Algumas das mais citadas são amor aos animais, direitos LGBTQIA+, vegetarianismo, feminismo e veganismo. Outros assuntos, como o sistema de pagamentos Pix e o aumento expressivo do preço da gasolina, também tiveram destaque. Bolsonaro está entre personalidades mais citadas, junto da cantora Anitta.

Retrospectiva Tinder 2021: veja as categorias

Termos mais populares

#EleNão

Pix

Mó Paz

Gasolina

Tá Passada?

Programas mais populares

Friends

Big Brother Brasil

A Fazenda

La Casa de Papel

De Férias com o Ex

Famosos mais citados

Jair Bolsonaro

Lula

Anitta

Virginia

Casimiro

Interesses da geração Z mais populares

Netflix

Música

Filmes

Viagem

Fazer amigos

Baladeiro/Baladeira

Churrasco

Games

Tatuagens

Natureza

Profissões mais citadas

Estudante

Engenheiro/Engenheira

Médico/Médica

Advogado/Advogada

Psicólogo/Psicólogo

Signos mais citados

Escorpião

Peixes

Libra

Sagitário

Leão

Artistas e suas músicas mais adicionadas

Orochi, Papatinho (Amor de Fim de Noite)

Lagum (Ninguém me Ensinou)

Filipe Ret, L7NNON, Chris Beats Zn (Corte Americano)

Billie Eilish (Your Power)

Gilsons (Várias Queixas)

João Gomes (Meu Pedaço de Pecado)

Ed Sheeran (Bad Habits)

BIN, Ludmilla, Mainstreet, Dallass (Apê 1001)

Willow, Travis Barker (Transparentsoul)

Luísa Sonza (Mulher do Ano XD)



