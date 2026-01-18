Plutão já foi considerado planeta; entenda por que deixou de ser
Descoberto em 1930, Plutão foi nomeado desta maneira por vir do grego Ploutn, que significa “riqueza” ou “o rico”. Na mitologia romana, por exemplo, o termo era o nome do Deus dos mortos e das riquezas.
A origem do nome foi sugerida por Venetia Burney, uma menina de onze anos de Oxford. Ela era interessada em mitologia clássica e astronomia.
Ela sugeriu o nome durante uma conversa com seu avô, Falconer Madan, um ex-bibliotecário da Biblioteca Bodleiana. Ele passou o nome ao professor Herbert Hall Turner, que telegrafou para seus colegas nos Estados Unidos.
O mito romano do rapto de Proserpina por Plutão é uma lenda que também aparece na cultura grega. Nela, Plutão se chama Hades e Proserpina é Perséfone. Ela encantou o obscuro Deus com sua beleza, filha da deusa das colheitas Deméter.
Coube ao astrônomo estadunidense Clyde Tombaugh descobrir a existência de Plutão. Após sua descoberta, ele obteve bacharelado e mestrado em astronomia pela Universidade do Kansas em 1936 e 1938.
A partir de 6 de abril de 1929, Tombaugh usou o astrógrafo de 13 polegadas (330 mm) do observatório para tirar fotos da mesma seção do céu com várias noites de intervalo.