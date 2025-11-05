Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SOS Mata Atlântica mobiliza setor privado para conservação do bioma

Autor Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

A Fundação SOS Mata Atlântica lançou, nesta quarta-feira (5), a Aliança pela Mata Atlântica, uma coalizão multissetorial que mobiliza o setor privado e parceiros institucionais para investir em projetos de conservação, restauração e proteção da biodiversidade no bioma. O anúncio ocorreu durante o Summit Agenda SP+Verde, evento pré-COP30 realizado em São Paulo.

A iniciativa é o principal mecanismo de mobilização empresarial dentro da Estratégia Territorial 2023-2030, um plano de longo prazo da entidade que busca alcançar resultados mensuráveis, especialmente nas bacias do Médio Tietê e do Médio Paraíba do Sul - territórios estratégicos para o futuro hídrico e climático do bioma.

Essas bacias, que se estendem por 5,5 milhões de hectares e abrangem 170 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, têm alta densidade populacional e econômica, e sofrem com grandes pressões ambientais. A área concentra 12 milhões de habitantes, fortes demandas por água e energia e fragmentação florestal significativa.

Por meio de inteligência e análises geoespaciais para identificar áreas prioritárias, o plano prevê, até 2030, restaurar diretamente 5 mil hectares e avançar rumo ao desmatamento zero nessas bacias. A entidade ressalta que só em Áreas de Preservação Permanente (APPs) no entorno de rios e cursos d'água, o potencial de restauração é de mais de 300 mil hectares. 

Os indicadores para mensuração de impactos incluem área restaurada, carbono fixado, qualidade da água, conectividade ecológica e geração de empregos verdes.

“Nós temos duas grandes novidades aqui hoje. A primeira é uma abordagem territorial para um projeto de longo prazo, grande escala e baseado na ciência, para a conservação e a restauração de uma das áreas mais críticas da Mata Atlântica no Brasil, que corre risco de colapso de serviços ecossistêmicos que podem comprometer a economia e as cidades”, avaliou o diretor-executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, Luís Fernando Guedes Pinto.

Segundo a fundação, já foram aportados cerca de R$ 150 milhões em diferentes ações no território e será buscado mais R$ 350 milhões em investimentos. A expectativa é atingir, no total, meio bilhão de reais até o fim da década.

Para Guedes Pinto, a Aliança pela Mata Atlântica nasce como um movimento de corresponsabilidade. “A gente vai trabalhar de maneira integrada nesses territórios, desenhando e implementando soluções, pensando na conservação da biodiversidade, da água, da agricultura e da resiliência climática”, disse.

Além de contribuir para metas globais de clima, água e biodiversidade, a entidade aponta que  a aliança permite que as empresas reduzam riscos socioambientais e econômicos, fortaleçam suas credenciais ESG e atuem pelo desenvolvimento sustentável. Até o momento, dez empresas já integram a aliança nessa parceria com a SOS Mata Atlântica.

“A preservação da biodiversidade é um tema central na construção de soluções eficazes para enfrentar o aumento da frequência de eventos climáticos extremos. Ela também é fundamental para tornar as cidades e o nosso negócio mais resilientes às mudanças climáticas em curso”, disse  Juliana Silva, diretora de Sustentabilidade da Motiva, empresa que integra a aliança.

