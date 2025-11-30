Chimpanzés selvagens 'conversam' de forma similar a humanos

Cientistas descobriram que certas ações e gestos entre os chimpanzés ocorrem juntos com particular frequência – semelhante aos "tópicos de conversa" nos diálogos humanos / Crédito: Kenny Egido / Pexels

Os chimpanzés que vivem livres na natureza também sabem conversar – de um jeito próprio, mas cujos padrões carregam semelhanças com as interações entre humanos. Foi o que descobriu um estudo realizado em Uganda por pesquisadores de universidades na Alemanha e na Suíça. Os resultados sugerem que os princípios básicos da conversa entre pessoas são mais antigos do que se pensava.