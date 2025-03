Chimpanzé solitário da Colômbia se reencontra com sua espécie no Brasil

"Humanizado" por culpa do tráfico ilegal, Yoko, de 38 anos, é o último grande primata em cativeiro da Colômbia. Conheça sua história

Brincalhão, amante de doce e autor de “obras de arte” com giz de cera sobre papel e lenços, Yoko é um símio que não vê outro de sua espécie há quase dois anos .

Yoko é um chimpanzé que usa talheres, joga bola, vê televisão e pinta... mas está muito solitário. “Humanizado” por culpa do tráfico ilegal, o último grande primata em cativeiro da Colômbia viajou ao Brasil para se reencontrar com sua espécie em um santuário.

Em meados de 2023, Chita, uma fêmea com quem ele acasalou, e Pancho, um macho que pertenceu a um circo e com quem nunca se deu bem, escaparam de um jardim zoológico e foram sacrificados a tiros por militares com o argumento de prevenir um possível ataque contra humanos.