Asteroide foi rastreado na França graças à ciência participativa

Com a ajuda de amadores, um grupo de pesquisadores conseguiu rastrear a trajetória de um asteroide até seu impacto no noroeste da França, o que permitiu coletar informações valiosas sobre sua desintegração. Em 13 de fevereiro de 2023, por volta das 04h00 (23h00 de Brasília do dia anterior), o asteroide CXI se desintegrou ao entrar na atmosfera no norte da França, iluminando brevemente o céu.

Sete horas antes, um astrônomo húngaro havia detectado a 200.000 quilômetros da Terra esse pequeno bólido com pouco menos de um metro de diâmetro e cerca de 650 quilos. Em um curto espaço de tempo, cientistas americanos da Nasa e a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) conseguiram calcular a hora e o local da queda com uma precisão nunca antes alcançada. Imediatamente, observatórios de todo o mundo uniram esforços para estudar cada aspecto: acompanhamento da órbita e observações na atmosfera com óptica, infrassom e ondas sísmicas, etc. Na França, a rede FRIPON/Vigie-Ciel, criada há cerca de dez anos pelo Observatório de Paris e pelo Museu Nacional de História Natural (MNHN) para detectar meteoritos e recolhê-los, mobilizou sua rede de profissionais e amadores.

"Recebemos dezenas de fotos e vídeos" da passagem pela atmosfera, "que durou apenas alguns segundos", comentou à AFP Brigitte Zanda, especialista em meteoritos do MNHN. Uma "verdadeira colaboração com o público", alimentada também por imagens postadas nas redes sociais que permitiram aos cientistas observar o fenômeno com "uma precisão sem igual", relatou. Ela citou, em particular, um vídeo "extremamente útil que mostra a fragmentação do objeto, no qual é possível ver em quantos pedaços ele se partiu e como isso ocorreu".

- Onda de choque - Um primeiro meteorito de 93 gramas foi recuperado dois dias após o impacto em Saint-Pierre-le-Viger (noroeste) com a ajuda dos habitantes da região. No total, foram encontrados uma dúzia de meteoritos que agora fazem parte da coleção do museu. Dois anos e meio depois, o conjunto de dados coletados foi objeto de um estudo publicado na revista Nature Astronomy.

Esta primeira observação específica é excepcional. Até à data, apenas 11 asteroides foram identificados antes do seu impacto e os meteoritos só puderam ser recuperados em quatro casos. O meteorito 2023 CXI se formou no cinturão principal interno do sistema solar, entre Marte e Júpiter. Ele é resultado da fragmentação, há cerca de 30 milhões de anos, de um objeto maior pertencente à família do asteroide Massilia. Ao atravessar a atmosfera, ele se desintegrou "muito abruptamente duas vezes" a cerca de 28 km de altitude, perdendo 98% de sua massa e liberando uma energia maciça, explicou a astrofísica.