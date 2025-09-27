O que é melhor, tomar banho de manhã ou à noite? O que diz a ciência

Getty Images Algumas pessoas preferem tomar banho de manhã; outras, à noite. Quem tem razão? Neste mundo cada vez mais polarizado em que vivemos, existe uma questão que talvez nos divida mais do que qualquer outra: você toma banho assim que acorda, de manhã, ou antes de ir dormir à noite? Ou talvez você faça como 34% da população dos Estados Unidos, que não tomam banho todos os dias.

Seja qual for o seu grupo, talvez você se pergunte qual seriam as consequências da sua escolha para a saúde. Para muitos de nós, uma das primeiras coisas a fazer de manhã, ainda com os olhos cansados, é pular no chuveiro. Os defensores do banho matinal costumam afirmar que ficar de pé por 10 minutos sob um fluxo de água quente os ajuda a acordar e se sentir renovados e prontos para começar o dia. Mas as pessoas que tomam banho à noite argumentam que o banho antes de dormir os ajuda a retirar a sujeira do dia antes de entrar debaixo das cobertas e se render ao sono restaurador.

O que diz a ciência a respeito? O que realmente é mais benéfico para nós? Getty Images O aumento e a queda em seguida da temperatura corporal após um banho quente de chuveiro à noite pode ajudar algumas pessoas a adormecer com mais facilidade O banho ajuda a retirar a poeira, o suor e a gordura da nossa pele. Estas impurezas podem se acumular ao longo do dia, ao lado dos poluentes, poeira e pólen do ambiente. E, se você não tomar banho antes de dormir, tudo isso irá se depositar nos seus lençóis e fronhas.

Isso não é tudo. A nossa pele está repleta de vida microbiana. Se você examinar qualquer centímetro quadrado de pele do corpo, irá encontrar entre 10 mil e um milhão de bactérias vivendo ali. Elas se alimentam do óleo expelido pelas suas glândulas sudoríparas. O suor em si não tem odor, mas sim os compostos sulfurosos produzidos por bactérias como Staphylococcus. Por isso, tomar banho antes de dormir pode parecer a opção mais higiênica. Mas, como sempre acontece, a verdade é mais complicada do que isso.