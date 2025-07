Chile retira mais de 1 milhão de pessoas da costa por alerta de tsunami

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O governo informou que, até o momento, não foram registrados danos, embora o estado de alerta seguisse vigente no país.

"É talvez a evacuação mais maciça que já foi realizada em nosso país, de forma ordenada e disciplinada", acrescentou o subsecretário do Interior do Chile, Victor Ramos.

Às 15h08 locais (mesmo fuso de Brasília), foram registradas as primeiras ondas no litoral do país sul-americano, que alcançaram cerca de 60 centímetros de altura na cidade de Coquimbo, no norte do país.

Na Ilha de Páscoa, um território insular chileno localizado no meio do Oceano Pacífico, as ondas chegaram a 70 cm.