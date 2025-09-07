150 milhões de anos depois, autópsia revela morte de bebês pterossauros

Dois fósseis, intitulados Lucky e Lucky II, ajudaram na identificação da causa de morte dos pequenos pterossauros / Crédito: Divulgação/Universidade de Leicester

Um estudo publicado no periódico Current Biology na última sexta-feira, 5, identifica a causa da morte de dois filhotes de pterossauro, 150 milhões de anos após o ocorrido. Ambos foram abatidos por uma forte tempestade, que também propiciou as condições ideais para a preservação dos fósseis. A descoberta foi compartilhada por paleontólogos da Universidade de Leicester, no Reino Unido, a partir de uma autópsia dos vestígios encontrados no Calcário Solnhofen, no sul da Alemanha. Esse depósito lagunar é conhecido por seus fósseis preservados, incluindo espécimes de pterossauros.

“Os pterossauros tinham esqueletos incrivelmente leves. Ossos ocos e de paredes finas são ideais para o voo, mas péssimos para a fossilização. As chances de preservar um já são mínimas, e encontrar um fóssil que informe como o animal morreu é ainda mais raro”, ressalta o autor principal do estudo, Rab Smyth. Fósseis de Itapipoca revelam últimos grandes mamíferos da Era do Gelo no Brasil | LEIA MAIS Os dois fósseis encontrados, intitulados de Lucky e Lucky II (“sortudo”, em tradução livre do inglês), possuem envergadura inferior a 20 cm, entre os menores pterossauros conhecidos. Os esqueletos estavam completos, articulados e praticamente inalterados desde a morte. Os pesquisadores identificaram que a asa esquerda de Lucky e a asa direita de Lucky II foram quebradas de forma a sugerir uma “poderosa força de torção”, possivelmente relacionada às fortes rajadas de vento, e não uma colisão com a superfície dura.

Escavação adentro: SAIBA como funciona o trabalho de encontrar fósseis Autópsia revela morte de bebês pterossauros: entenda descoberta

Segundo a publicação, os pterossauros mergulharam na superfície da lagoa e se afogaram nas ondas da tempestade, soterrados por lama calcária fina após afundarem. O rápido processo de soterramento permitiu a preservação observada nos fósseis. Foto: Rudolf Hima Paleoarte de um pequeno filhote de Pterodactylus lutando contra uma violenta tempestade tropical