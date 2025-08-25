A influência dos experimentos nazistas na Medicina atual Um novo banco de dados revela os destinos e o sofrimento das vítimas de pesquisas médicas forçadas durante a era nazista e chama a atenção para a continuidade do uso dos resultados nas décadas seguintes do pós-guerra 11:55 | 25/08/2025 Autor DW DW Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Imagem de apoio ilustrativo. Dezenas de milhares de pessoas foram vítimas de experimentos nazistas e permaneceram anônimas até hoje. / Crédito: Reprodução/Freepik

Entre as atrocidades cometidas pelos nazistas estão os experimentos médicos em seres humanos, principalmente com judeus, prisioneiros de guerra, sinti e roma e pessoas com deficiências. Esses experimentos incluíram testes de patógenos, toxinas e medicamentos, a remoção de órgãos do corpo, o congelamento controlado e a esterilização. Dezenas de milhares de pessoas foram vítimas desses experimentos. Um novo banco de dados online lançado na Alemanha inclui os perfis detalhados de 16 mil delas.

Esse relatório detalhado demonstra que médicos nas mais diversas funções usaram o pertencimento a uma "raça" para justificar os crimes cometidos e executar esterilizações forçadas, programas de eutanásia e a seleção de pessoas (selektion) em larga escala. Apenas alguns médicos e pesquisadores tiveram de responder pelos seus crimes após a Segunda Guerra Mundial. Uso desses dados até hoje Com o fim da guerra, alguns cientistas e instituições continuaram seu trabalho sem serem questionados ou contestados. Representantes proeminentes da Medicina nazista, por exemplo nos Institutos Kaiser Wilhelm, puderam continuar trabalhando na Alemanha Ocidental após 1945. Também os programas de Medicina aeronáutica e espacial da Nasa se apoiaram na expertise de pessoas que haviam obtido seus conhecimentos por meio de experimentos em campos de concentração nazistas, de acordo com o historiador médico Herwig Czech, da Universidade Médica de Viena, um dos criadores da Comissão Lancet sobre Medicina, Nacional-Socialismo e Holocausto.

Sobretudo no pós-Guerra, alguns dos dados obtidos durante a era nazista foram usados sem reflexão, em parte porque raramente se falava sobre as circunstâncias dos experimentos ou a origem dos dados era ocultada. Dados de experimentos em humanos sobre, por exemplo, tolerância ao frio, tratamentos com antibióticos sulfonamidas ou os efeitos do gás fosgênio foram publicados, repetidamente citados e utilizados em periódicos médicos após a Segunda Guerra.

O fosgênio é um gás altamente tóxico usado como arma química durante a Primeira Guerra Mundial. "Mesmo em 1988, cientistas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA propuseram usar os resultados dos experimentos com fosgênio de Otto Bickenbach em prisioneiros do campo de concentração de Natzweiler-Struthof como base para experimentos em animais relacionados às regulamentações sobre exposição ao fosgênio – essa ideia só foi abandonada após protestos de um grupo de colegas deles na agência", relata a professora Sabine Hildebrandt, da Harvard Medical School, em Boston. Revisão tardia Áreas da genética humana, da psiquiatria e da antropologia médica também utilizaram metodicamente práticas desenvolvidas e aplicadas durante o período nazista. "Houve um grau relativamente alto de continuidade nas áreas de anatomia e neuropatologia, pois grandes coleções neuropatológicas foram criadas durante o período nazista, às quais os pesquisadores continuaram recorrendo muito depois da guerra", afirma Czech.