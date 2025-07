"Relógio de lógica quântica": saiba como foi feito o novo relógio mais preciso do mundo

Pesquisadores esperam que esse relógio possa abrir caminho para a redefinição do segundo e também ajudar a explorar novas ideias na física / Crédito: R. Jacobson / Nist

Pesquisadores do National Institute of Standards and Technology (Nist), um dos mais antigos laboratórios de física dos Estados Unidos, anunciaram neste mês uma melhoria em seu relógio atômico, estabelecendo um novo recorde de precisão. O equipamento é 41% mais pontual do que seu antecessor e capaz de medir corretamente os segundos com acerto de até 19 casas decimais. Ele faz parte da mais recente geração de relógios atômicos ópticos e é 2,6 vezes mais estável que o recordista anterior.

O "relógio de lógica quântica", que está em desenvolvimento contínuo há 20 anos, utiliza técnicas de computação quântica que combinam um átomo de alumínio eletricamente carregado (íon) com um íon de magnésio. Ao medir as pequenas vibrações do íon de alumínio preso e resfriado até quase o zero absoluto, o equipamento calcula o tempo com tamanha precisão que seriam necessários 57,6 bilhões de anos – quatro vezes a idade do Universo – para ele atrasar ou adiantar um segundo. Os dados foram publicados pelos cientistas do Nist na revista científica Physical Review Letters e desafiam a convenção de "segundo", estabelecida desde 1967 com base nas vibrações do césio. Entenda como os cientistas alcançaram tamanha precisão.

Dos relógios tradicionais aos relógios atômicos ópticos Os relógios de pulso que usamos no dia a dia se baseiam em métodos e referências tradicionais para medir o tempo, como a rotação da Terra, explica a revista National Geographic. Relógios mecânicos utilizam engrenagens e oscilações de pêndulos, e obtêm energia de uma mola principal. Carregada manualmente ou por meio de um rotor automático a mola transfere a energia para uma roda de equilíbrio por meio de um mecanismo de escape. Já os relógios de quartzo, mais comuns atualmente, utilizam as vibrações de um cristal de quartzo, que oscila em frequência constante quando é aplicada uma corrente elétrica, proveniente de uma bateria ou célula solar.

Mas a ciência já leva a medição do tempo a níveis microscópicos, ou atômicos. Estes relógios se baseiam na capacidade de certos átomos, como os de césio, de vibrar em frequência extremamente constante quando expostos a micro-ondas eletromagnéticas. Desde 1967, a convenção de segundo é baseada oscilação das partículas dos átomos de césio 133. O elemento se comporta como um pêndulo que "oscila" mais de 9 bilhões de vezes por segundo. Agora, porém, os novos relógios ópticos são ainda mais precisos, pois medem o tempo contando as oscilações da luz por meio de lasers que agitam os átomos em frequências muito mais altas do que as micro-ondas.

Íons de alumínio e magnésio superam o césio O recorde de precisão e estabilidade alcançado pelo Nist envolveu uma cuidadosa melhoria em cada aspecto do relógio, desde o laser até a chamada "gaiola" onde os íons interagem. Segundo a pesquisa, o íon de alumínio se tornou mais fácil de controlar com o laser a partir da combinação com um íon de magnésio, oferecendo uma estabilidade maior que a do césio. Segundo David Hume, físico do Nist que lidera o projeto, o "tique-taque" do alumínio é mais estável do que o do césio, além de ser menos sensível a condições do ambiente, como temperatura e campos magnéticos.