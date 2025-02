Exoplaneta tem atmosfera mapeada em 3D

"É como um filme de ficção científica", afirma Julia Victoria Seidel, pesquisadora do ESO e autora principal do estudo, publicado na Nature.

Astrônomos do Observatório Europeu Austral (ESO) conseguiram mapear em 3D a atmosfera de um exoplaneta situado a 900 anos-luz, revelando um "clima único" com ventos potentes que transportam ferro e titânio, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (18).

Ao combinar os quatro telescópios do Very Large Telescope (VLT) do ESO, no Chile, os astrônomos puderam analisar simultaneamente três camadas diferentes da atmosfera de Tylos.

Os especialistas rastrearam, em particular, os movimentos do ferro, do sódio e do hidrogênio, o que lhes permitiu reconstruir os ventos nas camadas profunda, média e superficial.

Os pesquisadores descobriram um sistema meteorológico complexo: uma corrente de jato faz a matéria girar ao redor do equador do planeta. Em níveis mais baixos da atmosfera, um fluxo distinto move o gás do lado quente para o lado frio.