Afinal, quanto custa ter um gato ou um cachorro?

•O gasto anual de um cachorro porte médio é em volta de R$ 5.000

•Já o gato costuma gerar R$ 1.800 anualmente para o seu tutor

•Ao longo da vida do cão, os gastos podem chegar a R$ 75.000

•No caso do gato, o valor chega em R$ 24.000

Não importa se você prefere gato ou cachorro, é uma unanimidade que os pets trazem alegria no dia a dia do seu tutor - e isso já é comprovado por alguns estudos. Hoje, são mais de 55 milhões de cães em lares brasileiros e quase 25 milhões de gatos - mas não se engane, os gatos vêm ganhando cada vez mais o coração do Brasil. A população de gatos domesticados mais do que dobrou em relação à de cachorros nos últimos seis anos!

Na hora de escolher um para trazer para sua casa, é importante se organizar, para garantir que o bichinho tenha a melhor vida possível. Mas, quanto isso custa?

Em um levantamento da Betway, descobrimos que ter um gato é em média 178% mais barato do que ter um cachorro mensalmente. Agora, se observar durante a expectativa de vida de cada uma das espécies, o gatinho chega a custar 212,5% a menos que um cão.

Esse não é o motivo principal de escolha na hora de trazer o seu novo melhor amigo para casa, mas vale a pena entender como fica a conta na ponta do lápis.