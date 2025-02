4 perguntas e respostas sobre cuidados com animais idosos

Com o avanço da medicina veterinária, a longevidade dos animais de estimação tem aumentado cada vez mais, pois há mais aparatos tecnológicos, tratamentos mais eficazes e uma abordagem mais preventiva. Por outro lado, o envelhecimento dos animais traz novos desafios, especialmente com relação à saúde.

Segundo a médica-veterinária, no caso dos cães , as fases de vida podem variar dependendo de alguns fatores, como o porte. “Em geral, nós consideramos idosos os cães entre sete e oito anos, de porte mini e pequeno; a partir de sete anos, os de porte médio; e a partir de cinco anos, os de porte grande e gigante”, explica. Em relação aos gatos, eles iniciam seu processo de envelhecimento a partir dos sete anos, sendo considerados seniores a partir dos 10 anos.

2. Quais são as doenças mais comuns em pets idosos?

Em cães, por exemplo, a Síndrome da Disfunção Cognitiva (SDC), conhecida como “Alzheimer dos cães”, é considerada uma das doenças neurodegenerativas mais comuns para os idosos. “Estudos mostram que a Síndrome da Disfunção Cognitiva acomete de 14 a 35% da população de cães, sendo 8% dos animais entre 11 e 12 anos e 68% entre 15 e 16 anos. Mas ela também pode acometer os gatos. Neles, a doença é mais frequente nos felinos com mais de 12 anos”, explica Mayara Andrade.

Entre os sintomas da SDC, estão confusão mental, ansiedade (andar em círculos de modo compulsivo), alteração no ciclo do sono-vigília e baixa interação. “Os tutores precisam ficar atentos a sinais de que o animal parece desorientado, latir ou miar sem motivo aparente, ou ter dificuldades na realização de tarefas que antes eram simples, como subir no sofá ou encontrar a comida. Essas mudanças podem indicar doenças neurodegenerativas”, completa a médica-veterinária.