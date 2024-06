Vírus ‘gigante’ pode ajudar contra derretimento da camada de gelo

Um estudo publicado na revista Microbiome em maio encontrou um possível aliado para retardar o declínio do gelo no Ártico: um vírus “gigante” no manto de gelo da Groenlândia. Em especial, a sua potencial influência no crescimento de algas glaciais.

As assinaturas virais gigantes recebem esse adjetivo em comparação ao tamanho normal de outros vírus, que variam até cerca de 200 nanômetros. Por outro lado, os vírus “gigantes” possuem 2,5 micrômetros, considerando que 1 nanômetro é o equivalente a 0,001 micrômetro.

Os pesquisadores da Universidade Aarhus, na Dinamarca, responsáveis pela descoberta, destacam em seu artigo que as informações sobre a diversidade e a função ecossistêmica dos vírus indicados em habitats terrestres gelados “ainda são muito limitadas”.