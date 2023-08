Nasa divulga imagens de nebulosa com estruturas de estrela no fim da vida

Nebulosa do Anel, imagem divulgada nesta segunda-feira, 21 Crédito: Divulgação/ NASA James Webb

“A Nebulosa do Anel é um alvo ideal para desvendar alguns dos mistérios das nebulosas planetárias. Está próximo, a aproximadamente 2.200 anos-luz de distância, e brilhante – visível com binóculos em uma noite clara de verão do hemisfério norte e grande parte do sul”, ressaltou. O professor reforçou ainda que as observações do Webb forneceriam informações valiosas, já que a nebulosa se encaixa no campo de visão do telescópio, o que permite que estudos sejam realizados em condições espaciais sem precedentes. “Quando vimos as imagens pela primeira vez, ficamos impressionados com a quantidade de detalhes nelas. O anel brilhante que dá nome à nebulosa é composto por cerca de 20.000 aglomerados individuais de gás hidrogênio molecular denso, cada um deles com a massa da Terra”, completa. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente