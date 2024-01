Onze espingardas são encontradas embaixo de árvore em Várzea Alegre

Armamento foi encontrado encoberto por um papelão próximo a um sítio da zona rural do município; não houve prisão de nenhum suspeito

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Ceará

As buscas foram iniciadas após denúncias feitas ao Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), de que havia armas espalhadas em um sítio da região. Nenhum suspeito foi encontrado durante as averiguações.

O armamento foi levado à Delegacia Regional de Iguatu, onde foi instaurado um inquérito para a apuração do caso. As investigações para identificar os proprietários das espingardas estão a cargo da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia: (88) 3581 0307