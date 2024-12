Acusado de matar cunhada em Varjota é condenado a 18 anos de prisão

Conforme a denúncia do Ministério Público do Estado (MPCE), na noite daquele dia 28, Pedro Ivo foi até a residência onde morava Dulce Maria — localizada no distrito de Jatobá, na Zona Rural de Varjota — atrás de sua ex-companheira, irmã da vítima.

De acordo com o MPCE, os dois estavam separados há cerca de um ano, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. De janeiro a setembro de 2023, continua a acusação, Pedro Ivo perseguiu a ex, ameaçando-a de morte e chegando a invadir a residência dela.

Por causa disso, uma medida protetiva de urgência foi concedida pela Justiça para impedir que Pedro Ivo mantivesse contato com as vítimas. No dia do crime, porém, ele foi, novamente, até a casa da ex e começou a jogar pedras no telhado do imóvel enquanto gritava: “sai pra fora sua amarela”.

Ele tentou entrar no imóvel, forçando a porta, mas não conseguiu. “Nesse momento, DULCE, que estava desarmada, começou a discutir com Pedro Ivo, ocasião em que ele, com vontade e consciência, e utilizando de recurso que dificultou a defesa da ofendida e meio cruel, atirou nela, causando-lhe múltiplas lesões no seu corpo, sendo que a vítima morreu devido aos ferimentos”, afirmou a denúncia.