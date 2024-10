Homem é encontrado morto dentro de cacimba em Trairi

Um homem de 37 anos foi encontrado morto dentro de uma cacimba na zona rural do município de Trairi , a 126,07 km de Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as circunstâncias da morte estão sendo apuradas.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foram até o local. A Delegacia Municipal de Trairi seguirá com a investigação para elucidar o caso.