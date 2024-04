Policiais Militares realizam doação de lembrancinhas para crianças de Tianguá

Agentes da patrulha rural realizaram a doação de doces e salgados para as crianças em Tianguá, na Região Norte do Ceará.

Em ação voluntária realizada nesse domingo, 31, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a entrega de lembrancinhas a crianças na zona rural do município de Tianguá. A ação foi realizada pela Patrulha Rural do 3º Comando de Policiamento do Interior Norte (3º CRPM).

Participaram da entrega agentes das localidades de Covão, Tucuns e Pindoguaba, todas em Tianguá, na região norte do Ceará..

A Patrulha Rural foi criada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), para atender a demanda por policiamento em zonas rurais do Estado, e com o objetivo de estabelecer a presença policial em áreas mais afastadas dos centros urbanos, e também para criar laços entre a comunidade e as Forças de Segurança, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).