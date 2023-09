Três homens são presos em Tianguá por promoverem rinha de galo

A prática ilícita era promovida no Sítio Cipó, em Tianguá, na região da Ibiapaba

A Polícia Militar do Ceará prendeu na tarde deste sábado, 2, três suspeitos de crime ambiental. Os homens estariam envolvidos na organização de uma rinha de galo em Tianguá, na região da Ibiapaba. A prática contraria o que diz a Lei de Crimes Ambientais.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar do 3º Comando de Policiamento do Interior Norte, que foi acionada por meio de uma denúncia de maus tratos a animais no Sítio Cipó.

