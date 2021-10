Três pessoas são assassinadas em dois crimes diferentes em Tianguá

19:20 | Out. 22, 2021

Em dois crimes, três pessoas foram assassinadas, na noite dessa quinta-feira, 21, em Tianguá, a 333,5 km de Fortaleza. As mortes se tratam, segundo a Polícia Civil, de um duplo homicídio de dois irmãos e de um homicídio de outro homem.

Na primeira ação, três pessoas ficaram feridas, atingidas por balas disparadas contra os irmãos de 20 e 22 anos. As vítimas não possuíam antecedentes criminais. Segundo a Polícia, as equipes foram acionadas para um duplo homicídio no bairro Rodoviária.

Ele estavam em um estabelecimento comercial quando foram surpreendidos pelos disparos. Ambos morreram no local. Outras duas pessoas também foram atingidas pelos tiros, mas foram socorridas e conduzidas para uma unidade hospitalar da região.

No segundo crime, um homem de 33 anos,com antecedentes criminais por homicídio e por roubo, foi morto a tiros dentro da sua residência, no Distrito de Olinda.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos entraram na casa da vítima, onde atiraram contra ela, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve em ambos os locais e colheu indícios que devem auxiliar nos trabalhos investigativos.



