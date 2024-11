Polícia captura envolvidos em homicídio em Tauá, mas autor do crime consegue fugir

Integrantes da Força Tática da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) capturaram envolvidos em um homicídio no município de Tauá, distante 342 km de Fortaleza. O caso ocorreu na noite da última segunda-feira, 25, no bairro Alto Brilhante. O padrasto e a namorada do suspeito foram detidos ao tentar ajudar o homem, que acabou conseguindo fugir.

De acordo com a PMCE, a equipe Alpha da Força Tática estava em patrulhamento no bairro quando ouviu disparos na BR 020. Chegando no local, a vítima do homicídio estava caída no chão, com ferimentos nas costas.