Homem é preso por agressão contra mulher após discussão por música em festa de carnaval

Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir uma mulher de 28 anos durante uma festa de carnaval na cidade de Tauá, a 347 km de Fortaleza. O caso ocorreu nesse domingo, 19, e teria ocorrido após uma discussão por causa da música que estava sendo tocada.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) que o agressor, Mateus Bezerra Angola, de 37 anos, foi preso pelo crime de lesão corporal dolosa contra a vítima, cuja identidade foi preservada.

Na ocasião, a mulher foi agredida por Mateus e levada à uma unidade hospitalar da região. Já Mateus foi conduzido à uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi realizado o flagrante.

O caso ficou à cargo da Delegacia Regional de Tauá, que segue em apuração.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Tauá: (88) 3437 1888



