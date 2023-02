Acusado de agressão por flamenguista, Carlos Alberto é demitido de emissora da TV

Um torcedor do Flamengo, identificado como Rodrigo Leão, registrou nesta quinta-feira um boletim de ocorrência contra Carlos Alberto por agressão. A vítima diz ter recebido um soco após citar Arrascaeta em tom de brincadeira em um restaurante do Rio de Janeiro. O ex-jogador e comentarista, posteriormente, acabou demitido pela TV Bandeirantes.

"Eu tinha acabado de chegar, paguei a entrada e encontrei um amigo. O Carlos Alberto estava saindo, estava sem camisa e brincando com um pessoal. Quando ele olhou, brinquei e disse que o Arrascaeta tinha mandado um abraço. Só falei isso e ele veio na minha direção. Achei que fosse sacanear o Flamengo, como sempre faz, mas me deu um soco no rosto. Só não foi pior porque chegou o pessoal do ‘deixa disso’ e foi afastando", disse o torcedor.

Ontem, na casa de show Padano, que o ex jogador e comentarista do programa @OSDONOSDABOLA Carlos Alberto, pelo qual é sócio da boate, me deu um soco no rosto após eu brincar com ele dizendo: o @GiorgiandeA te mandou um abraço. Ta sentido com a caneta e perdeu a cabeça!

O clima de provocação entre Carlos Alberto e o Flamengo começou após Arrascaeta aplicar uma caneta durante o jogo festivo promovido por Zico no Estádio do Maracanã, ainda em 2022. Após a recente derrota do time rubro-negro na semifinal do Mundial, o ex-meia, campeão do torneio pelo Porto, aproveitou para tirar onda.

Na esteira da polêmica envolvendo Carlos Alberto, por meio de seu perfil oficial no Twitter, a Band Rio confirmou o desligamento do comentarista. "Carlos Alberto não faz mais parte da equipe de comentaristas da Band. Agradecemos pelo período em que ele esteve na emissora e desejamos boa sorte", publicou.

