Homens foragidos da Justiça são presos durante operação policial em Tamboril

Dois homens foragidos da Justiça, com mandado de prisão em aberto, foram presos durante operação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) em Tamboril, município localizado a 294,8 km de Fortaleza. Josimar Ambrósio de Lima, 37, e José Adailton Ambrósio Lima, 31, foram localizados e presos na zona rural do município. Foram realizadas 78 abordagens a pessoas em situações suspeitas e 12 abordagens a veículos.

A operação, chamada de “Guarida”, foi realizada com objetivo de coibir Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) e Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP). No total, 67 profissionais das Forças de Segurança do Estado, 18 viaturas, motocicletas, ônibus e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) participaram das ações. O trabalho foi desenvolvido com base em dados fornecidos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da SSPDS.

Durante as ações, os profissionais também visitaram instituições de ensino, com trabalho preventivo contra o uso de drogas e álcool com crianças e adolescentes da região. A operação teve a participação ainda de servidores da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS), da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS), da Coordenadoria de Segurança Orgânica e Logística (Cosol).



