Tabuleiro do Norte recebe Gincana do Caminhoneiro a partir desta quinta-feira, 24

A partir desta quinta-feira, 24, Tabuleiro do Norte, a 217 quilômetros de Fortaleza, recebe mais uma etapa da Gincana do Caminhoneiro (GDC). O evento acontece no Posto Cachoeira III, no km 213 da BR-116, e segue até a sexta-feira, 25. A gincana é uma ação promocional de valorização do transportador rodoviário de cargas e segue pelas estradas cearenses.

Com o apoio da Secretaria de Saúde do município, durante os dois dias, os caminhoneiros de passagem pelo trecho terão acesso ao circuito de saúde, onde poderão verificar a pressão arterial, checagem de glicemia, realizar testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite (B e C) e Covid-19, tomar vacina contra Influenza e Covid-19.

Além disso, haverá palestras sobre os riscos cardiovasculares e a importância da conscientização do Novembro Azul para a saúde. Os participantes da Gincana do Caminhoneiro terão ainda acesso a um painel com dicas de condutas que podem ser adotadas para uma vida mais saudável.

Gincana

A 30ª edição da Gincana do Caminhoneiro é realizada desde de maio deste ano. Ao todo, são 90 etapas classificatórias até fevereiro de 2023 nas cinco regiões do país. A primeira etapa do evento no Ceará ocorreu nos dias 19 e 20 de novembro no município de Horizonte, a 45 quilômetros de Fortaleza.

Cada etapa da gincana tem duração de dois dias, nos quais os caminhoneiros participaram de testes de habilidade. Os participantes que tiverem os menores tempos em Horizonte e em Tabuleiro do Norte estão classificados para a quinta e última semifinal da temporada nos dias 4 e 5 de fevereiro em Joinville, em Santa Catarina.

Podem participar da competição, todos os caminhoneiros com CNH C, D e E, sendo gratuita sua passagem pelo circuito de saúde e a realização de sua volta na pista.

Porém, para ter seu tempo validado e competir oficialmente, o caminhoneiro precisa apresentar um consumo de R$ 1 mil em diesel ou ter adquirido um balde de óleo Lubrax Top Turbo / Top Turbo Pro , Avante ou Extremo HD nos postos da Rede Siga Bem. O cupom tem validade de até sete dias antes da etapa.

Serviço

Gincana Caminhoneiro | Etapa Tabuleiro do Norte/CE

Quando: 24 e 25 de novembro de 2022

Onde: Posto Cachoeira III – BR 116 km 213

Horário: Das 8 às 18 horas



