Sobral sedia o laçançamento do Pacto Cearense pela Primeira Infância

Momento da assinatura do Pacto Cearense pela Primeira Infância, realizada no dia 7 de abril / Crédito: Reprodução/Governo do Estado

Na próxima quarta-feira, 14, o município de Sobral será palco do lançamento regional do Pacto Cearense pela Primeira Infância, iniciativa que busca reforçar o compromisso de diferentes setores com o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos. O evento ocorrerá no auditório Plutão, no Centro de Convenções, com programação das 8h às 18h, reunindo representantes de 31 municípios da região.

LEIA MAIS: Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta terça (13/05)

O pacto é promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE Ceará), em parceria com a Prefeitura de Sobral, tem como meta fortalecer a governança e a gestão de políticas públicas voltadas à infância. A proposta incentiva a cooperação entre órgãos públicos e entidades privadas para garantir às crianças acesso a cuidados adequados, educação de qualidade e oportunidades de desenvolvimento. A programação do evento contará com a presença do presidente do TCE Ceará, conselheiro Rholden Queiroz; o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues; e o presidente da Câmara Municipal, Chico Jóia Júnior. Gestores municipais de diversas áreas também marcarão presença para discutir estratégias de atuação conjunta.