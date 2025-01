Homem é morto e tem corpo incendiado em residencial de Sobral

Quatro suspeitos do crime, ocorrido no Residencial Nova Caiçara, foram presos. Eles foram localizados pela PM em um matagal e estavam lesionados por disparos de arma de fogo

Um homem foi assassinado e, em seguida, teve o corpo incendiado no início da manhã desta terça-feira, 21, no Residencial Nova Caiçara , em Sobral , na Região Norte do Estado. Quatro suspeitos do crime foram presos pela Polícia Militar. Eles foram lesionados à bala .

Ao chegarem ao local, os agentes de segurança se depararam com o corpo do homem, que ainda não foi identificado formalmente. Os PMs realizaram buscas pela região e localizaram os quatro suspeitos em um matagal.

Eles foram socorridos a uma unidade de saúde, onde permanecem sob escolta policial. Os suspeitos não tiveram as identidades divulgadas. Na ação, ainda foram apreendidas quatro armas de fogo e mais de 30 munições.



As circunstâncias dos crimes ainda são investigadas pela Polícia Civil. “O material ilícito foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na cidade que está a cargo dos trabalhos investigativos que seguem em andamento com o objetivo de elucidar todas as informações acerca do crime”, afirmou a SSPDS.