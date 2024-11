Incêndio em vegetação atinge fábrica em Sobral na manhã desta segunda, 18

De acordo com o Corpo de Bombeiros, parte do incêndio foi controlado por brigadistas da própria fábrica

Na manhã desta segunda-feira, 18, um incêndio atingiu parte da fábrica de calçados Democrata, no município de Sobral, localizado a 233,78 km de Fortaleza. Todos os colaboradores foram imediatamente retirados do local, enquanto o corpo de bombeiros da própria empresa iniciou os trabalhos de contenção das chamas. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o fogo começou na vegetação próxima à fábrica e se espalhou até o pátio do estabelecimento, onde atingiu uma grande quantidade de calçados armazenados. O material foi isolado de estruturas e outros elementos inflamáveis, o que ajudou a evitar danos mais graves.