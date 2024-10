Empresária que morreu após cirurgias plásticas em Sobral teria tido pneumonia, diz médico

Mulher morreu após realizar cirurgia plástica. Família acusa médico de negligência, ele alega que a vítima teve quadro de pneumonia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Na última semana a empresária Viviane Lira Monte, 24, morreu depois de passar por cirurgias plásticas em Sobral, a 233,78 km de Fortaleza. A família relata que vítima fez seis operações simultaneamente e acusa médico responsável de negligência. O profissional rebate as acusações e alega que ela fez uma mamoplastia com lipoaspiração, sendo acometida por uma pneumonia já no pós-operatório. Viviane fez procedimentos na barriga, nos seios, nos braços, nos glúteos e nas costas, no dia 31 de agosto. Depois das cirurgias, a jovem teve complicações e ficou internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A empresária ficou na estrutura hospitalar por 22 dias até o seu quadro de saúde se agravar, e ela faleceu na última quinta-feira, 26. Após a morte, o médico foi acusado pela família de negligência.

Procurado pelo O POVO, o profissional informou que a empresária buscou seus serviços após recomendações de outros pacientes e conta que só realizou duas cirurgias nela. "(Estão falando) Que foi feito seis cirurgias simultaneamente, mas na verdade são só duas e é a cirurgia que é mais comum hoje da cirurgia plástica, que é a mamoplastia com lipoaspiração. Aí na lipo a gente faz a lipoescultura que a gente chama, que a gente tira gordura do corpo, coloca no bumbum, mas é tudo dentro da lipoaspiração, não é considerado (várias cirurgias). É tudo uma cirurgia só", explica. "Então, o que é que ela fez, ela fez uma mamoplastia e fez uma lipoaspiração da barriga, das costas, do braço e da papada com essa região pescoço, e com a gordurinha tratada foi colocada no bumbum", completa, destacando que já fez mais de 100 procedimentos desse tipo.

Ainda de acordo com médico, as intervenções realizadas pela empresária tiveram início pela manhã, por volta de 8 horas, e se encerraram aproximadamente às 13 horas. Ele pontua que a jovem recebeu alta entre 10 e 11 horas no dia seguinte, 24 horas após as intervenções. Empresária teria tido uma pneumonia, diz médico De acordo com médico, quando Viviane deu entrada no hospital após os procedimentos ele verificou se sua situação de saúde tinha ligação com as cirurgias, mas descartou a possibilidade após exames. "Ela poderia ter tido um quadro de tromboembolismo, que poderia vir pela facilidade que a cirurgia causa nesses casos (...) Foi feito exame de Doppler, foi feito exame de tomografia computadorizada para comprovar isso e não se mostrou o quadro de trombose, mostrou uma pneumonia bilateral, uma infecção pulmonar que não tem nenhuma relação também com a cirurgia", explicou o profissional.

Viviane começou então a fazer o tratamento com antibiótico e chegou a mostrar melhora. Profissional afirma que foi ele quem deu alta após as intervenções realizadas na empresária e frisa que depois ficou na UTI até ela melhorar, notando que seu quadro se apresentava como clínico, não cirúrgico. Ele diz ter voltado então ao Rio de Janeiro, onde mora, mas alega que uma equipe seguiu monitorando a jovem. Já sobre a pneumonia, ele destaca que sempre dá orientações aos pacientes para evitar a doença.

"(Recomendo) Uma semana antes da cirurgias não ficar em lugares aglomerados, principalmente se tem pessoas doentes, por que ela pode pegar uma doença, pode pegar uma gripe, (a gripe) ela não se manifesta, ela faz a cirurgia e ela pode aparecer depois no pós-operatório, entendeu?", diz. Médico ainda não foi ouvido O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que está responsável por elucidar a morte. De acordo com o médico, até o fim da tarde dessa terça ele ainda não havia sido chamado para depor ou notificado a respeito. O POVO demandou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o andamento das investigações, a matéria será atualizada quando houver retorno.