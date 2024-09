Mulher morre após realizar seis cirurgias plásticas ao mesmo tempo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma empresária de 24 anos morreu após passar por seis cirurgias plásticas realizadas simultaneamente. Viviane Lira Monte realizou procedimentos na barriga, seios, braços, glúteos e nas costas. Após o procedimento realizado no dia 31 de agosto, em Sobral, ela teve complicações em decorrência da cirurgia, chegando a ficar internada por 22 dias na UTI, mas faleceu na última quinta-feira, 26. O marido de Viviane, Renan Santiago, informou ao O POVO, que houve negligência médica. Conforme ele, a esposa foi liberada com menos de 24 horas após o procedimento cirúrgico. No segundo dia após a cirurgia Viviane desmaiou em casa, e precisou ser encaminhada para unidade de saúde devido a complicações do procedimento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Renan informou que, a princípio, Viviane queria fazer apenas duas cirurgias, uma para reduzir a mama e uma lipoaspiração. Ela procurou um médico, mas o mesmo se recusou a fazer os procedimentos. Ao procurar um outro profissional, ele aceitou fazer a cirurgia, e a família ressalta que Viviane foi incentivada a fazer outros procedimentos cirúrgicos e que o médico iria cobrar mais barato.