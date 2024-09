Vaca é resgatada de poço de sete metros em Sobral

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

O bovino foi içado do local por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) com uso de um sistema multiplicador de força, como polias, mosquetões e cabos. Após o resgate, a vaca foi devolvida em segurança ao seu proprietário, sem nenhuma lesão aparente.

De acordo com dados da Corporação, 8.175 animais foram resgatados no Ceará entre janeiro e agosto deste, número 2,01% maior do que o registrado no mesmo período no ano passado. Dentre as ocorrências mais comuns, estão os chamados para socorro de jiboias, gatos, iguanas, cassacos. Cães também figuraram entre os animais mais socorridos.

O CBMCE recomenda a adoção de medidas como tampar poços, cercar e sinalizar áreas de risco, além de fechar corredores estreitos, para garantir a segurança dos animais.