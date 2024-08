Homem é preso por dirigir alcoolizado e conduzir veículo clonado em Sobral

O veículo apreendido teria sido roubado no início do mês em Fortaleza

Um homem de 35 anos foi preso em Sobral por embriaguez ao volante. A ação, comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceu na noite dessa quinta-feira, 22, no km 223 da BR 222 e apreendeu um carro clonado e roubado.

Conforme informou o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, o motorista dirigia em zig-zag e com a iluminação do veículo apagada e por esse motivo, a equipe da PRF foi acionada. Na abordagem, constatou-se que o condutor do carro apresentava sintomas de ingestão de álcool – como fala desconexa, hálito etílico e desequilíbrio motor.