Padre cearense é nomeado como novo bispo de Garanhuns, em Pernambuco

Na carta de saudação ao novo prelado, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) manifestou gratidão ao pontífice por continuar oferecendo pastores para o rebanho das igrejas particulares do Brasil.

O nome do padre Agnaldo Temóteo da Silveira, vigário geral do clero de Sobral , na região norte do Ceará, foi escolhido para assumir a diocese de Garanhuns, em Pernambuco. A nomeação foi feita nesta terça-feira, 14, pelo papa Francisco.

Agnaldo Timóteo da Silveira é natural de Bela Cruz, no Ceará, e exercia as funções de vigário Judicial Adjunto do Tribunal Eclesiástico Regional e de Apelação do Ceará, em Fortaleza; vigário Episcopal da Região Sede; Pároco da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio e vigário Geral da diocese de Sobral.